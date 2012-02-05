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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Навас 32
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Валеро 20
Камуньяс 81
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2012, 20:00 МСК
5.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
47
0
Медель
Гари Медель
49
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Навас
Хесус Навас
32'
32'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Ману
Ману
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Троховски
Петр Троховски
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
85
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
81'
81'
90
0
Валеро
Борха Валеро
20'
20'
90
0
Бруно
Бруно
89
0
Хоселу
Хоселу
71
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Перес
Эрнан Перес
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо