Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 35
Рубен 73
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 24
Алексис 86
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
10 сент. 2011, 19:00 МСК
10.09.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гонсало
Гонсало
66
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
57
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
22
0
Росси
Джузеппе Росси
35'
35'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Рубен
Марко Рубен
73'
0
Нилмар
Нилмар
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Алексис
Алексис
86'
86'
90
0
Касерес
Мартин Касерес
74
0
Троховски
Петр Троховски
57
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
57
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
24'
24'
90
0
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Коке
Коке
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос