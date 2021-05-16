Вильярреал - Севилья: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
-:-

Вильярреал - Севилья: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

Прошлые матчи

29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
Севилья
2
Вильярреал
0
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Вильярреал
2
Севилья
2
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:30
Севилья
1
Вильярреал
2
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:30
Вильярреал
3 : 0
Севилья
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:30
Вильярреал
3
Севилья
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:15
Севилья
0 : 0
Вильярреал
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:15
Севилья
0
Вильярреал
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:00
Севилья
2
Вильярреал
2
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
Вильярреал
2
Севилья
3
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:00
Севилья
0
Вильярреал
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 23:15
Вильярреал
0
Севилья
0
13.03.2016 13 марта 2016 вс 18:00
Севилья
4 : 2
Вильярреал
13.03.2016 13 марта 2016 вс 18:00
Севилья
4
Вильярреал
2
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
Вильярреал
2 : 1
Севилья
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 20:15
Вильярреал
2
Севилья
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Севилья
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Вильярреал
0
Севилья
2
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
Севилья
2 : 1
Вильярреал
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
Севилья
2
Вильярреал
1
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
Вильярреал
1 : 3
Севилья
12.03.2015 12 марта 2015 чт 23:05
Вильярреал
1
Севилья
3
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 21:00
Севилья
2 : 1
Вильярреал
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 21:00
Севилья
2
Вильярреал
1
04.05.2014 04 мая 2014 вс 20:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
04.05.2014 04 мая 2014 вс 20:00
Севилья
0
Вильярреал
0
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Вильярреал
1 : 2
Севилья
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Вильярреал
1
Севилья
2
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
Севилья
1
Вильярреал
2
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 19:00
Вильярреал
2 : 2
Севилья
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 19:00
Вильярреал
2
Севилья
2
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 22:00
Севилья
3
Вильярреал
2

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«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
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