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Вильярреал VS Севилья
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Вильярреал - Севилья: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Севилья: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
Севилья
2
Вильярреал
0
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2
Севилья
2
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1
Вильярреал
2
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 0
Севилья
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
Вильярреал
3
Севилья
0
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
Севилья
0 : 0
Вильярреал
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
Севилья
0
Вильярреал
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2
Вильярреал
2
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2
Севилья
3
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
Севилья
0
Вильярреал
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0
Севилья
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
18:00
Севилья
4 : 2
Вильярреал
13.03.2016
13 марта 2016
вс
18:00
Севилья
4
Вильярреал
2
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Вильярреал
2 : 1
Севилья
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Вильярреал
2
Севилья
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Севилья
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Вильярреал
0
Севилья
2
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Севилья
2 : 1
Вильярреал
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Севилья
2
Вильярреал
1
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
Вильярреал
1 : 3
Севилья
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
Вильярреал
1
Севилья
3
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
Севилья
2 : 1
Вильярреал
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
Севилья
2
Вильярреал
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
20:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
04.05.2014
04 мая 2014
вс
20:00
Севилья
0
Вильярреал
0
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вильярреал
1 : 2
Севилья
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вильярреал
1
Севилья
2
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1
Вильярреал
2
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 2
Севилья
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2
Севилья
2
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Севилья
3
Вильярреал
2
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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
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В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
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