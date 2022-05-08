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Вильярреал VS Севилья
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Вильярреал - Севилья: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Севилья: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
4 : 0
Севилья
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
4
Севилья
0
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
Севилья
2
Вильярреал
0
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2
Севилья
2
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1
Вильярреал
2
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 0
Севилья
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
20:30
Вильярреал
3
Севилья
0
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
Севилья
0 : 0
Вильярреал
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
Севилья
0
Вильярреал
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2
Вильярреал
2
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2
Севилья
3
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
Севилья
0
Вильярреал
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
23:15
Вильярреал
0
Севилья
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
18:00
Севилья
4 : 2
Вильярреал
13.03.2016
13 марта 2016
вс
18:00
Севилья
4
Вильярреал
2
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Вильярреал
2 : 1
Севилья
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Вильярреал
2
Севилья
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Севилья
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Вильярреал
0
Севилья
2
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Севилья
2 : 1
Вильярреал
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Севилья
2
Вильярреал
1
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
Вильярреал
1 : 3
Севилья
12.03.2015
12 марта 2015
чт
23:05
Вильярреал
1
Севилья
3
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
Севилья
2 : 1
Вильярреал
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
21:00
Севилья
2
Вильярреал
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
20:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
04.05.2014
04 мая 2014
вс
20:00
Севилья
0
Вильярреал
0
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вильярреал
1 : 2
Севилья
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вильярреал
1
Севилья
2
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1
Вильярреал
2
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 2
Севилья
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2
Севилья
2
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Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36