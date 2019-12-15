Матч завершен
Севилья
Севилья
Эль-Хаддади 61
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Альбиоль 13
Экамби 74
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
15 дек. 2019, 20:30 МСК
15.12.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
61'
61'
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
14
Чичарито
Чичарито
9
Даббур
Мунас Даббур
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
13'
13'
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
20
Пенья
Рубен Пенья
15
Морланес
Мануэль Морланес
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби
74'