Вольфсбург

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|Запасные
|
20
Грюн
Макс Грюн
-
|
29
Тиссеран
Марсель Тиссеран
-
|
35
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
|
23
Гилявоги
Жозуа Гилявоги
-
|
18
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Запасные
|
30
Цеттерер
Михаэль Цеттерер
-
|
20
Гарсия
Улиссес Гарсия
-
|
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
|
15
Хайрович
Изет Хайрович
-
|
29
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
|
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
-
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
61'
56'
ГОЛ! 1:1
50'
Желтая карточка
Конец первого тайма (1:0)
43'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
28'
Начало матча