Вольфсбург - Вердер: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Ориги 28
1:1

Вольфсбург - Вердер: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Бартельс 56
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

Германия
19 сент. 2017, 21:30 МСК
19.09.2017, 21:30 МСК
вторник
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Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Игнасио Камачо
61'
56'
ГОЛ! 1:1
Фин Бартельс
50'
Желтая карточка
Флориан Кайнц
Конец первого тайма (1:0)
43'
Желтая карточка
Жером Гондорф
ГОЛ! 1:0
Дивок Ориги
28'
Начало матча

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1
Вольфсбург
2
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5
Вердер
3
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
Вердер
0 : 1
Вольфсбург
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
Вердер
0
Вольфсбург
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2
Вердер
3
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Вольфсбург
1
Вердер
1
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
Вердер
2 : 0
Вольфсбург
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
Вердер
2
Вольфсбург
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:00
Вердер
3 : 1
Вольфсбург
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:00
Вердер
3
Вольфсбург
1
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Вольфсбург
1
Вердер
1
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:30
Вольфсбург
1 : 2
Вердер
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:30
Вольфсбург
1
Вердер
2
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2
Вольфсбург
1
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
3 : 2
Вольфсбург
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
3
Вольфсбург
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Вольфсбург
6 : 0
Вердер
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Вольфсбург
6
Вердер
0
01.03.2015 01 марта 2015 вс 19:30
Вердер
3 : 5
Вольфсбург
01.03.2015 01 марта 2015 вс 19:30
Вердер
3
Вольфсбург
5
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2
Вердер
1
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:00
Вердер
1 : 3
Вольфсбург
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:00
Вердер
1
Вольфсбург
3
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3 : 0
Вердер
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3
Вердер
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:30
Вердер
0 : 3
Вольфсбург
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:30
Вердер
0
Вольфсбург
3
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
1
Вердер
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 1
Вердер
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
3
Вердер
1
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Вердер
4 : 1
Вольфсбург
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Вердер
4
Вольфсбург
1

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