Вердер - Вольфсбург: 24 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Ти 86
Гебре Селасси 90
2:1

Вердер - Вольфсбург: 24 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бауэр 69
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
24 сент. 2016, 19:30 МСК
24.09.2016, 19:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
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Составы

Подробнее
Вердер
мин
33
Дробны
Ярослав Дробны
90
29
Гнабри
Серж Гнабри
90
26
Манне
Усман Манне
73
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90'
90'
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Фритц
Клеменс Фритц
76
27
Гриллич
Флориан Гриллич
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
69'
69'
90
15
Хайрович
Изет Хайрович
90
Запасные
42
Видвальд
Феликс Видвальд
-
26
Сане
Людовик Сане
-
37
Штернберг
Янек Штернберг
-
20
Гарсия
Улиссес Гарсия
-
39
Фрёде
Лукас Фрёде
0
38
Шмидт
Никлас Шмидт
14
11
Ти
Леннарт Ти
86'
17
Тренерский состав
Александер Нури
Вольфсбург
мин
28
Кастелс
Коэн Кастелс
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
2
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Виейринья
Виейринья
90
21
Хорн
Яннес Хорн
72
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
14
Блащиковски
Якуб Блащиковски
62
30
Зегуйн
Пауль Зегуйн
45
33
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
1
Бенальо
Диего Бенальо
-
4
Шефер
Марсель Шефер
-
15
Треш
Кристиан Треш
-
34
Родригес
Рикардо Родригес
18
31
Кнохе
Робин Кнохе
-
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
45
16
Энрике
Бруно Энрике
28
Тренерский состав
Дитер Хекинг

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:1
Теодор Гебре Селасси
90'
Замена
Лукас Фрёде
Изет Хайрович
90'
ГОЛ! 1:1
Леннарт Ти
86'
Замена
Никлас Шмидт
Клеменс Фритц
76'
Замена
Леннарт Ти
Усман Манне
73'
72'
Замена
Рикардо Родригес
Яннес Хорн
69'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Роберт Бауэр
62'
Замена
Бруно Энрике
Якуб Блащиковски
Желтая карточка
Златко Юнузович
61'
49'
Желтая карточка
Яннес Хорн
Конец первого тайма (0:0)
45'
Замена
Даниэл Калиджиури
Пауль Зегуйн
40'
Желтая карточка
Пауль Зегуйн
26'
Желтая карточка
Джеффри Брума
Начало матча

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1
Вольфсбург
2
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5
Вердер
3
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
Вердер
0 : 1
Вольфсбург
07.06.2020 07 июня 2020 вс 14:30
Вердер
0
Вольфсбург
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2
Вердер
3
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:00
Вольфсбург
1
Вердер
1
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
Вердер
2 : 0
Вольфсбург
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 21:30
Вердер
2
Вольфсбург
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:00
Вердер
3 : 1
Вольфсбург
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:00
Вердер
3
Вольфсбург
1
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Вольфсбург
1
Вердер
1
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:30
Вольфсбург
1 : 2
Вердер
24.02.2017 24 февр. 2017 пт 22:30
Вольфсбург
1
Вердер
2
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2
Вольфсбург
1
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
3 : 2
Вольфсбург
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Вердер
3
Вольфсбург
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Вольфсбург
6 : 0
Вердер
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Вольфсбург
6
Вердер
0
01.03.2015 01 марта 2015 вс 19:30
Вердер
3 : 5
Вольфсбург
01.03.2015 01 марта 2015 вс 19:30
Вердер
3
Вольфсбург
5
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:30
Вольфсбург
2
Вердер
1
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:00
Вердер
1 : 3
Вольфсбург
25.03.2014 25 марта 2014 вт 22:00
Вердер
1
Вольфсбург
3
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3 : 0
Вердер
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Вольфсбург
3
Вердер
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:30
Вердер
0 : 3
Вольфсбург
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:30
Вердер
0
Вольфсбург
3
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 1
Вердер
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
1
Вердер
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 1
Вердер
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Вольфсбург
3
Вердер
1
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Вердер
4 : 1
Вольфсбург
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Вердер
4
Вольфсбург
1

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