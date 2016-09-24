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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:1
90'
Замена
90'
ГОЛ! 1:1
86'
Замена
76'
Замена
73'
72'
Замена
69'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
62'
Замена
Желтая карточка
61'
49'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
45'
Замена
40'
Желтая карточка
26'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
06 августа 2020, 00:17
19 мая 2020, 01:01
12 мая 2020, 22:10
07 июля 2020, 09:58
06 июля 2020, 23:25
27 июня 2020, 18:24
31 мая 2020, 19:48