Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 13
Олич 27
Диего 66
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
20 апр. 2013, 19:30 МСК
20.04.2013, 19:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
32
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
59
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Павлович
Матео Павлович
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
55
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Полак
Ян Полак
79
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
13'
13'
77
0
Диего
Диего
66'
66'
90
0
Олич
Ивица Олич
27'
27'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Фагнер
Фагнер
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Дост
Бас Дост