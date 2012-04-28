Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Салихамиджич 40
Хельмес 66
Хельмес 89
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 45
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
89'
66'
89', 66'
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
57
0
Дежага
Ашкан Дежага
23
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Виейринья
Виейринья
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
40'
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Сио
Джованни Сио
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Стеванович
Александар Стеванович
65
0
Трибулл
Том Трибулл
78
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
74
0
Розенберг
Маркус Розенберг
45'
45'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Предль
Себастьян Предль
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг