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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Предль 16
1:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Маланда 2
Перишич 10
Арнольд 80
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
25 марта 2014, 22:00 МСК
25.03.2014, 22:00 МСК
вторник
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
16'
16'
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
46
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
45
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
46
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Маланда
Жуниор Маланда
2'
2'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
10'
10'
89
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
80'
80'
89
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Полак
Ян Полак
0
Кучке
Стефан Кучке