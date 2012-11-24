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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 64
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Арнаутович 35
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
59
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
0
Дост
Бас Дост
64'
64'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Треш
Кристиан Треш
0
Виейринья
Виейринья
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
64
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
35'
35'
82
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг