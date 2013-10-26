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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 7
Олич 72
Перишич 89
3:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
26 окт. 2013, 19:30 МСК
26.10.2013, 19:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
89'
89'
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
7'
7'
88
0
Медойевич
Слободан Медойевич
39
0
Диего
Диего
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
72'
72'
84
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Кучке
Стефан Кучке
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
50
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
74
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
46
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски