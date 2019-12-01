Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 36
Вилльям 73
2:3
Матч завершен
Вердер
Бремен
Рашица 13
Биттенкурт 39
Рашица 83
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
1 дек. 2019, 20:00 МСК
1.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
36'
36'
90
2
Вилльям
Вилльям
73'
73'
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
Вердер
мин
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
39'
39'
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
83'
13'
83'
13'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
32
Фридль
Марко Фридль
17
Шахин
Нури Шахин
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент