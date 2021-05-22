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Вольфсбург VS Майнц
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Вольфсбург - Майнц: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Вольфсбург
Вольфсбург
-:-
Вольфсбург - Майнц: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Майнц
Майнц
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
31
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
17
Филипп
Максимилиан Филипп
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
21
Бялек
Бартош Бялек
-
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
16
Белл
Штефан Белл
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
19
Ниахате
Мусса Ниахате
22
Да Коста
Данни Да Коста
23
Мвене
Филипп Мвене
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
9
Глатцель
Роберт Глатцель
Запасные
37
Дамен
Финн Дамен
-
42
Хак
Александер Хак
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
6
Латца
Данни Латца
-
17
Штегер
Кевин Штегер
-
7
Квайсон
Робин Квайсон
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
21
Онисиво
Карим Онисиво
-
Прошлые матчи
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Майнц
0 : 2
Вольфсбург
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Майнц
0
Вольфсбург
2
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4
Майнц
0
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Майнц
0
Вольфсбург
1
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Вольфсбург
3 : 0
Майнц
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Вольфсбург
3
Майнц
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Майнц
0 : 0
Вольфсбург
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Майнц
0
Вольфсбург
0
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
22:30
Майнц
1 : 1
Вольфсбург
23.02.2018
23 февр. 2018
пт
22:30
Майнц
1
Вольфсбург
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Майнц
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Вольфсбург
1
Майнц
1
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Вольфсбург
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Майнц
1
Вольфсбург
1
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Майнц
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:30
Вольфсбург
0
Майнц
0
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
Вольфсбург
1 : 1
Майнц
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
Вольфсбург
1
Майнц
1
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Майнц
2 : 0
Вольфсбург
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Майнц
2
Вольфсбург
0
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:30
Майнц
1 : 1
Вольфсбург
22.03.2015
22 марта 2015
вс
17:30
Майнц
1
Вольфсбург
1
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
3 : 0
Майнц
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
3
Майнц
0
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
Вольфсбург
3 : 0
Майнц
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
Вольфсбург
3
Майнц
0
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Вольфсбург
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
Майнц
2
Вольфсбург
0
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Вольфсбург
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
1
Вольфсбург
1
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:30
Вольфсбург
0 : 2
Майнц
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
18:30
Вольфсбург
0
Майнц
2
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
21:30
Майнц
0 : 0
Вольфсбург
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
21:30
Майнц
0
Вольфсбург
0
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
Майнц
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
2
Майнц
2
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Вольфсбург
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Майнц
0
Вольфсбург
1
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