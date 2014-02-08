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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 59
Дост 66
Густаво 75
3:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
8 февр. 2014, 17:30 МСК
8.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
59'
59'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
75'
75'
90
0
Треш
Кристиан Треш
63
0
Перишич
Иван Перишич
82
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Дост
Бас Дост
66'
66'
78
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Маланда
Жуниор Маланда
39
Зегуйн
Пауль Зегуйн
0
Олич
Ивица Олич
0
Кучке
Стефан Кучке
Майнц
мин
0
Кох
Юлиан Кох
71
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
6
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
71
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер