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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Тиссеран 9
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
17
Майер
Жонатан Майер
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
9'
9'
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор