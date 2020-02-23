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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Брекало 21
Штеффен 45
Герхардт 49
Штеффен 68
4:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
23 февр. 2020, 20:00 МСК
23.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
6
Отавио
Пауло Отавио
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
49'
49'
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
45'
68'
45', 68'
71
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
21'
21'
90
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
74
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
21
Клингер
Никлас Клингер
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
44
Май
Иба Май
20
Хорн
Лука Хорн
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
40
Виктор
Жоао Виктор
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
62
13
Брума
Джеффри Брума
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
67
34
Баку
Боте Баку
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
46
28
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
3
Кариколь
Аарон Кариколь
23
Мвене
Филипп Мвене
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
14
Кунде
Пьер Кунде
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета