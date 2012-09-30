Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Диас 26
Салаи 37
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
30 сент. 2012, 18:30 МСК
30.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
76
0
Родригес
Рикардо Родригес
46
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
46
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кьер
Симон Кьер
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Дост
Бас Дост
0
Хасани
Ферхан Хасани
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
26'
26'
68
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
24
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Полански
Юджен Полански
59
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Салаи
Адам Салаи
37'
37'
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер