Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 60
Мюллер 78
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
87
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
78'
78'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
60'
60'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
76
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Шахин
Дани Шахин
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
67
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
69
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
84
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке