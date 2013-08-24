Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Косово
Канада
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 60
Мюллер 78
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
87
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
78'
78'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
60'
60'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
76
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Шахин
Дани Шахин
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
67
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
69
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
84
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке