Матч завершен
Майнц
Майнц
Зимлинг 5
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 15
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
23 февр. 2013, 17:30 МСК
23.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
74
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
58
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
5'
5'
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
54
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
15'
15'
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Виейринья
Виейринья
82
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
34
0
Дост
Бас Дост
87
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кьер
Симон Кьер
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ороско
Йохандри Ороско