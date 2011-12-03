Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Манджукич 10
Кирхгофф 41
2:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 70
Чупо-Мотинг 81
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Крис
Крис
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
52
0
Дежага
Ашкан Дежага
78
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
87
0
Манджукич
Марио Манджукич
10'
10'
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Окс
Патрик Окс
0
Тэлке
Бьярне Тэлке
0
Глеб
Александр Глеб
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
41'
41'
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
70'
70'
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
30
0
Мюллер
Николай Мюллер
77
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
59
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Малли
Юнус Малли
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
81'
0
Гавранович
Марио Гавранович
0
Уджа
Энтони Уджа