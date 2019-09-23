Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мехмеди 36
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Руди 6
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
23 сент. 2019, 21:30 МСК
23.09.2019, 21:30 МСК
понедельник
Составы
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
36'
36'
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
15
Руссийон
Джером Руссийон
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
6'
6'
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
23
Адамян
Саркис Адамян