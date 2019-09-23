Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мехмеди 36
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Руди 6
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
23 сент. 2019, 21:30 МСК
23.09.2019, 21:30 МСК
понедельник
Составы
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
36'
36'
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
15
Руссийон
Джером Руссийон
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
22
Нмеча
Лукас Нмеча
40
Виктор
Жоао Виктор
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
6'
6'
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
23
Адамян
Саркис Адамян