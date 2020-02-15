Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Баумгартнер 45
Крамарич 60
2:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 18
Вегхорст 52
Вегхорст 71
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 17:30 МСК
15.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
45'
45'
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
60'
60'
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
17
Цубер
Стивен Цубер
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
10
Даббур
Мунас Даббур
23
Адамян
Саркис Адамян
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
71'
18'
52'
71'
18', 52'
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
7
Брекало
Йосип Брекало
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
40
Виктор
Жоао Виктор