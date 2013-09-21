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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 44
Олич 48
2:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 15
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
75
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
46
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
44'
48'
44', 48'
86
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке
Хоффенхайм
мин
0
Сцарка
Робин Сцарка
46
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Руди
Себастьян Руди
73
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
15'
15'
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
68
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Шипплок
Свен Шипплок