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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 4
Зюле 38
Модест 39
Модест 43
Салихович 82
Шипплок 86
6:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 15
Перишич 76
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
2 марта 2014, 17:30 МСК
2.03.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
38'
38'
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
82'
82'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
87
0
Модест
Антони Модест
39'
43'
39', 43'
73
0
Фирмино
Роберто Фирмино
4'
4'
88
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Шипплок
Свен Шипплок
86'
0
Караман
Кенан Караман
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
80
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
76'
76'
84
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
46
0
Дост
Бас Дост
15'
15'
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Олич
Ивица Олич