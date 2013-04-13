Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 13
Налдо 86
2:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 35
Бек 63
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
86'
86'
90
0
Кьер
Симон Кьер
46
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
75
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
13'
13'
67
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Хельмес
Патрик Хельмес
0
Дост
Бас Дост
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
63'
63'
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
35'
35'
69
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
58
0
Фирмино
Роберто Фирмино
80
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Руди
Себастьян Руди
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Де Камарго
Игор Де Камарго