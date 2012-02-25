Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хельмес 69
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 2
Шипплок 84
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
25 февр. 2012, 17:30 МСК
25.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
86
0
Дежага
Ашкан Дежага
65
0
Хельмес
Патрик Хельмес
69'
69'
90
0
Сиссоко
Ибрахима Сиссоко
46
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Окс
Патрик Окс
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Тэлке
Бьярне Тэлке
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Руди
Себастьян Руди
85
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Лакич
Срджан Лакич
73
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
89
0
Фирмино
Роберто Фирмино
2'
2'
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Шипплок
Свен Шипплок
84'