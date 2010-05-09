Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Боа Морте 17
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Райт-Филлипс 21
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Дапрела
Фабио Дапрела
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
88
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
17'
17'
64
0
Коул
Карлтон Коул
64
0
Илан
Илан
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Спенс
Джордан Спенс
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Франко
Гилермо Франко
0
МакКарти
Бенни МакКарти
Манчестер Сити
мин
0
Фулоп
Мартон Фулоп
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
73
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
21'
21'
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
73
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Нильсен
Гуннар Нильсен
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Боята
Дедрик Боята
0
Каннингэм
Грэгори Каннингэм
0
Ибрагим
Абдисалам Ибрагим
0
Тевес
Карлос Тевес