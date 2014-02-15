Матч завершен
Вердер
Бремен
Обраньяк 88
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 6
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
27
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
88'
88'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
76
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
69
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
46
0
Вендт
Оскар Вендт
75
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
6'
6'
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
0
Хргота
Бранимир Хргота
89
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа