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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 18
Налдо 74
2:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 52
Ханке 66
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Марин
Марко Марин
71
0
Налдо
Налдо
74'
74'
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
75
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
18'
18'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
81
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
66'
52'
66', 52'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Камарго
Игор Де Камарго