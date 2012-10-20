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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 37
Арнаутович 45
Фуллкруг 76
Юнузович 86
4:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
20 окт. 2012, 19:30 МСК
20.10.2012, 19:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
74
0
Хант
Аарон Хант
82
0
Юнузович
Златко Юнузович
86'
86'
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
37'
37'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
45'
45'
84
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
76'
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
74
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
62
0
Рупп
Лукас Рупп
46
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
Запасные
0
Бласвич
Янис Бласвич
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Херрманн
Патрик Херрманн
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота