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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 36
Раффаэл 53
Крузе 74
Херрманн 85
4:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Нордтвейт 69
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
31 авг. 2013, 16:30 МСК
31.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
36'
36'
89
0
Херрманн
Патрик Херрманн
85'
85'
86
0
Джака
Гранит Джака
61
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
53'
53'
90
0
Крузе
Макс Крузе
74'
74'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
69'
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
30
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
76
0
Кроос
Феликс Кроос
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
68
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
0
Арнаутович
Марко Арнаутович