Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Млапа 72
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Игньевски 77
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
9 марта 2013, 20:30 МСК
9.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
70
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Юнес
Армин Юнес
70
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
70
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
72'
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
77'
77'
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Павлович
Матео Павлович
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
46
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Трибулл
Том Трибулл
75
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Хант
Аарон Хант
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович