Боруссия - Вердер: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
3:4

Боруссия - Вердер: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
15 дек. 2015, 21:00 МСК
15.12.2015, 21:00 МСК
вторник
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Матч окончен 3:4

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
Боруссия
1
Вердер
0
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0
Боруссия
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3
Вердер
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Боруссия
1 : 1
Вердер
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Боруссия
1
Вердер
1
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Боруссия
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:30
Вердер
1
Боруссия
3
02.03.2018 02 марта 2018 пт 22:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
02.03.2018 02 марта 2018 пт 22:30
Боруссия
2
Вердер
2
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Вердер
0 : 2
Боруссия
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Вердер
0
Боруссия
2
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Вердер
0 : 1
Боруссия
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Вердер
0
Боруссия
1
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 19:30
Боруссия
4
Вердер
1
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
Боруссия
5 : 1
Вердер
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
Боруссия
5
Вердер
1
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 21:00
Боруссия
3 : 4
Вердер
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 21:00
Боруссия
3
Вердер
4
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:30
Вердер
2 : 1
Боруссия
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 18:30
Вердер
2
Боруссия
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Вердер
0
Боруссия
2
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
4
Вердер
1
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Вердер
1
Боруссия
1
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Боруссия
4
Вердер
1
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Боруссия
1 : 1
Вердер
09.03.2013 09 марта 2013 сб 20:30
Боруссия
1
Вердер
1
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:30
Вердер
4 : 0
Боруссия
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:30
Вердер
4
Боруссия
0
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Вердер
2 : 2
Боруссия
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Вердер
2
Боруссия
2
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
Боруссия
5 : 0
Вердер
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
Боруссия
5
Вердер
0

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