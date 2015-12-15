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Кубок Германии
Боруссия VS Вердер
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Боруссия - Вердер: 15 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
3:4
Боруссия - Вердер: 15 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Вердер
Бремен
Кубок Германии, 1/8 финала
Кубок Германии,
1/8 финала
Германия
15 дек. 2015, 21:00 МСК
15.12.2015, 21:00 МСК
вторник
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События
Матч окончен 3:4
Прошлые матчи
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
Боруссия
1
Вердер
0
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0
Боруссия
0
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3
Вердер
1
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Боруссия
1 : 1
Вердер
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Боруссия
1
Вердер
1
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Боруссия
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
Вердер
1
Боруссия
3
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:30
Боруссия
2
Вердер
2
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Вердер
0 : 2
Боруссия
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Вердер
0
Боруссия
2
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
17:30
Вердер
0 : 1
Боруссия
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
17:30
Вердер
0
Боруссия
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
Боруссия
4
Вердер
1
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Вердер
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Боруссия
5
Вердер
1
15.12.2015
15 дек. 2015
вт
21:00
Боруссия
3 : 4
Вердер
15.12.2015
15 дек. 2015
вт
21:00
Боруссия
3
Вердер
4
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
18:30
Вердер
2 : 1
Боруссия
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
18:30
Вердер
2
Боруссия
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вердер
0
Боруссия
2
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
4
Вердер
1
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Вердер
1
Боруссия
1
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
16:30
Боруссия
4
Вердер
1
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Вердер
09.03.2013
09 марта 2013
сб
20:30
Боруссия
1
Вердер
1
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:30
Вердер
4 : 0
Боруссия
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:30
Вердер
4
Боруссия
0
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Вердер
2 : 2
Боруссия
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Вердер
2
Боруссия
2
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Вердер
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
5
Вердер
0
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