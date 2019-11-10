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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бенсебаини 20
Херрманн 22
Херрманн 59
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Биттенкурт 90
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2019, 15:30 МСК
10.11.2019, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
7
Херрманн
Патрик Херрманн
22'
59'
22', 59'
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
20'
20'
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
31
Грюн
Макс Грюн
17
Вендт
Оскар Вендт
5
Штробль
Тобиас Штробль
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
16
Траоре
Ибрахима Траоре
23
Хофманн
Йонас Хофманн
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Раффаэл
Раффаэл
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90'
90'
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
21
Топрак
Омер Топрак
4
Ланг
Михаэль Ланг
36
Гросс
Кристиан Гросс
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент