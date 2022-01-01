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Уотфорд VS Тоттенхэм
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Уотфорд - Тоттенхэм: 01 января 2022 смотреть онлайн
Уотфорд
Уотфорд
-:-
Уотфорд - Тоттенхэм: 01 января 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:30
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:30
Уотфорд
0
Тоттенхэм
0
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Уотфорд
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
1
Уотфорд
1
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Тоттенхэм
2 : 1
Уотфорд
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Тоттенхэм
2
Уотфорд
1
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Уотфорд
2 : 1
Тоттенхэм
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Уотфорд
2
Тоттенхэм
1
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
Тоттенхэм
2 : 0
Уотфорд
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
22:00
Тоттенхэм
2
Уотфорд
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Уотфорд
1 : 1
Тоттенхэм
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Уотфорд
1
Тоттенхэм
1
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
Тоттенхэм
4
Уотфорд
0
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
16:30
Уотфорд
1 : 4
Тоттенхэм
01.01.2017
01 янв. 2017
вс
16:30
Уотфорд
1
Тоттенхэм
4
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Уотфорд
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Уотфорд
0
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Уотфорд
1 : 2
Тоттенхэм
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Уотфорд
1
Тоттенхэм
2
27.01.2012
27 янв. 2012
пт
22:45
Уотфорд
0 : 1
Тоттенхэм
27.01.2012
27 янв. 2012
пт
22:45
Уотфорд
0
Тоттенхэм
1
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля, 19:11
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Уотфорд» вернулся в АПЛ. Год назад он вылетел в Чемпионшип
24 апреля, 19:04
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54