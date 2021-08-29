Тоттенхэм - Уотфорд: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Уотфорд: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
29 авг. 2021, 16:00 МСК
29.08.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс

Прошлые матчи

18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:30
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:30
Уотфорд
0
Тоттенхэм
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Уотфорд
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Уотфорд
1
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
Тоттенхэм
2 : 1
Уотфорд
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
Тоттенхэм
2
Уотфорд
1
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
Уотфорд
2 : 1
Тоттенхэм
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
Уотфорд
2
Тоттенхэм
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 22:00
Тоттенхэм
2 : 0
Уотфорд
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 22:00
Тоттенхэм
2
Уотфорд
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Уотфорд
1 : 1
Тоттенхэм
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Уотфорд
1
Тоттенхэм
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:30
Тоттенхэм
4
Уотфорд
0
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
Уотфорд
1 : 4
Тоттенхэм
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
Уотфорд
1
Тоттенхэм
4
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Уотфорд
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Уотфорд
0
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
Уотфорд
1 : 2
Тоттенхэм
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
Уотфорд
1
Тоттенхэм
2
27.01.2012 27 янв. 2012 пт 22:45
Уотфорд
0 : 1
Тоттенхэм
27.01.2012 27 янв. 2012 пт 22:45
Уотфорд
0
Тоттенхэм
1

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