Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 16
Кейн 48
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
30 апр. 2018, 22:00 МСК
30.04.2018, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
16'
16'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
48'
48'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
2
Янмат
Дэрил Янмат
28
Каррильо
Андре Каррильо
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
9
Дини
Трой Дини
17
Синклэйр
Джером Синклэйр