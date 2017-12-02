Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кабаселе 13
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 25
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2017, 18:00 МСК
2.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
13'
13'
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
18
Грэй
Андре Грэй
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
25'
25'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела