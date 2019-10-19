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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 86
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 6
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
86'
86'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
21
Фойт
Хуан Фойт
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
6'
6'
90
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
11
Масина
Адам Масина
21
Кико
Кико
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
18
Грэй
Андре Грэй