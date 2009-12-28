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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Модрич 11
Дефо 82
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2009, 15:45 МСК
28.12.2009, 15:45 МСК
понедельник
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
88
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
11'
11'
83
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
82'
82'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Кин
Робби Кин
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
20
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Паркер
Скотт Паркер
13
0
Коллисон
Джек Коллисон
78
0
Франко
Гилермо Франко
90
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Пейн
Джош Пейн
0
Ноубл
Франк Ноубл