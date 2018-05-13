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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 7
Ламела 49
Фукс 53
Ламела 60
Кейн 76
5:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 4
Марез 16
Ихеначо 47
Варди 73
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
7'
76'
7', 76'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
49'
60'
49', 60'
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
21
Фойт
Хуан Фойт
20
Алли
Деле Алли
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон
Лестер Сити
мин
17
Якупович
Элдин Якупович
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
53'
53'
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
14
Силва
Адриен Силва
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
90
9
Варди
Джейми Варди
4'
73'
4', 73'
90
26
Марез
Рияд Марез
16'
16'
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
47'
47'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
38
Чодури
Хамза Чодури
33
Диабате
Фуссейни Диабате