Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Перейра 69
Мэддисон 85
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 29
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
21 сент. 2019, 14:30 МСК
21.09.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
69'
69'
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
84
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
85'
85'
90
17
Перес
Айосе Перес
67
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
82
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
67
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
29'
29'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
79
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
86
Запасные
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура