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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Чилвел 59
1:6
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 25
Сон 36
Кейн 63
Сон 71
Кейн 89
Кейн 90
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
18 мая 2017, 21:45 МСК
18.05.2017, 21:45 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
75
3
Чилвел
Бен Чилвел
59'
59'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45
9
Варди
Джейми Варди
79
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
27
Василевски
Марцин Василевски
36
Мур
Эллиотт Мур
14
Капустка
Бартош Капустка
22
Грей
Демарай Грей
7
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
86
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
20
Алли
Деле Алли
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
36'
71'
36', 71'
78
10
Кейн
Гарри Кейн
25'
63'
89'
90'
25', 63', 89', 90'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
44
Лесняк
Филип Лесняк
9
Янссен
Венсан Янссен
43
Шашуа
Сэмуел Шашуа