Тоттенхэм - Лестер Сити: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1

Тоттенхэм - Лестер Сити: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
13 янв. 2016, 23:00 МСК
13.01.2016, 23:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
71
28
Кэрролл
Том Кэрролл
82
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
-
3
Роуз
Дэнни Роуз
-
16
Триппьер
Киран Триппьер
-
27
Виммер
Кевин Виммер
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
19
25
Онома
Джошуа Онома
0
7
Сон
Хын-Мин Сон
8
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
77
9
Варди
Джейми Варди
71
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
-
27
Василевски
Марцин Василевски
-
33
Инлер
Гекхан Инлер
-
10
Кинг
Энди Кинг
13
22
Грей
Демарай Грей
-
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
24
Дайер
Натан Дайер
0

События

Матч окончен 0:1
90'
Замена
Натан Дайер
Рияд Марез
Замена
Джошуа Онома
Эрик Дайер
90'
Замена
Хын-Мин Сон
Том Кэрролл
82'
77'
Замена
Энди Кинг
Синджи Оказаки
71'
Замена
Леонардо Ульоа
Джейми Варди
Замена
Мусса Дембеле
Кристиан Эриксен
71'

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5 : 4
Лестер Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5
Лестер Сити
4
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 2
Лестер Сити
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Лестер Сити
2
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 1
Тоттенхэм
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
1
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Лестер Сити
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
2
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2

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28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
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