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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 13
Марез 45
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 79
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2017, 22:45 МСК
28.11.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
13'
13'
90
26
Марез
Рияд Марез
45'
45'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
38
Чодури
Хамза Чодури
19
Слимани
Ислам Слимани
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
79'
79'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
21
Фойт
Хуан Фойт
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела