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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Роуз 10
Бэйл 47
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 86
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
14 апр. 2010, 22:00 МСК
14.04.2010, 22:00 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
47'
47'
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Роуз
Дэнни Роуз
10'
10'
46
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
89
0
Дефо
Джермейн Дефо
68
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Ливермор
Джейк Ливермор
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Крауч
Питер Крауч
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Вермален
Томас Вермален
20
0
Санья
Бакари Санья
52
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Росицки
Томаш Росицки
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
69
0
Насри
Самир Насри
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
86'
86'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эдуардо
Эдуардо
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Уолкотт
Тео Уолкотт