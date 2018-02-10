Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 49
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
10 февр. 2018, 15:30 МСК
10.02.2018, 15:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
70
10
Кейн
Гарри Кейн
49'
49'
90
20
Алли
Деле Алли
85
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
65
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
86
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
65
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
45
Ивоби
Алекс Ивоби