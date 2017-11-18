Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мустафи 36
Санчес 41
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 15:30 МСК
18.11.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
36'
36'
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
41'
41'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Сон
Хын-Мин Сон