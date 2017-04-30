Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 55
Кейн 58
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
30 апр. 2017, 18:30 МСК
30.04.2017, 18:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
88
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
55'
55'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
79
10
Кейн
Гарри Кейн
58'
58'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Янссен
Венсан Янссен
Арсенал
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
75
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
65
11
Озил
Месут Озил
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
81
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
24
Бельерин
Эктор Бельерин
16
Холдинг
Роб Холдинг
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
17
Ивоби
Алекс Ивоби